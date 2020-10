GP Portugal de Fórmula 1: Entrada e saída do circuito

Aconselhamos os espetadores a chegar com antecedência ao circuito. Os parques de estacionamento abrirão às 06h00 nos dias dos eventos e os portas do circuito a partir das 07h00. Cada sector de bancada terá um acesso rodoviário, parqueamento e porta de entrada no circuito exclusivos.

O recinto fechará 1 hora depois do evento terminar, pelo que se aconselha ao espectador serenidade na saída. Existe sinalização para auxiliar o espectador a sair da sua bancada e lugar alocado, assim como Staff para controlar o fluxo e garantir o distanciamento social.

A utilização da máscara em todo o recinto é obrigatória.