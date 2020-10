GP Portugal de F1: Primeiro treino livre com os testes da Pirelli

A Pirelli vai utilizar os trinta minutos iniciais da primeira sessão de treinos Livres de sexta-feira em Portimão, no Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, para que as equipas de F1 testem o protótipo de pneus de Fórmula 1 de 2021. Este teste será a única oportunidade da Pirelli para perceber se terá de fazer algum ajuste às especificações dos pneu do próximo ano, isto na sequência do facto da FIA ter preferido manter os pneus atuais inalterados para uma terceira temporada mas com os monolugares a sofrerem um corte no ‘downforce’ de 10%. A Pirelli pode ainda introduzir uma atualização na construção dos pneus se o teste do Autódromo Internacional do Algarve se revelar bem sucedido. Para já as previsões dão 25% de hipóteses de aguaceiros para sexta-feira, 23 de outubro: “O objetivo é tentar desenvolver um pneu com um nível de integridade mais elevado, o que significa que poderemos utilizá-lo a uma pressão mais baixa. Isto, juntamente com uma redução do downforce no próximo ano, isso ajuda o pneu a funcionar melhor e a reduzir o sobreaquecimento”, disse o chefe de F1 da Pirelli, Mario Isola.