GP Portugal de F1: “Portimão é um circuito onde será emocionante guiar estes F1”

Não é fácil para ninguém, e também não vai ser fácil para o duplo campeão do Mundo de F1. Fernando Alonso ruma a Portimão pela primeira vez para disputar um Grande Prémio. Já lá rodou de F1…há 11 anos! Apesar de ter 316 corridas de Fórmula 1, o bicampeão mundial vai disputar a sua primeira corrida no impressionante circuito do Autódromo Internacional do Algarve.

Terminaste um caótico Grande Prémio de Emilia-Romagna com o teu primeiro ponto do ano. Como resumirias o seu desempenho?

“Foi um fim-de-semana muito difícil para todos. Foi como fazer três corridas numa só, entre as condições húmidas e secas e a bandeira vermelha. Aprendi muito, especialmente após um número tão limitado de dias de testes de pré-época e apenas trinta e duas voltas de corrida no Bahrein. No entanto, as corridas surgem depressa na Fórmula 1 e eu estou a aprender mais a cada semana, e a adaptar-me ao carro. Há sempre um período de adaptação quando nos juntamos a uma nova equipa ou se muda de carro, mas eu estou a trabalhar arduamente para estar a 100 por cento o mais depressa possível…”

Como avalias as alterações feitas recentemente no Alpine A521?

Olhando para trás, ficámos contentes por marcar os nossos primeiros pontos da época e os desenvolvimentos foram positivos, funcionaram bem. Fiquei mais satisfeito com a sensação geral do carro, e penso que temos mais potencial para melhorar. As duas fábricas estão a trabalhar arduamente, e foi bom ver que os seus esforços valeram a pena.

Trouxemos essa positividade connosco para Portugal e esperamos poder mostrar mais progresso aqui”.

Estás ansioso pela tua primeira corrida de Fórmula 1 em Portugal?

“Portimão oferece um desafio totalmente diferente do Bahrein e de Imola. O circuito é muito divertido e penso que será realmente emocionante conduzir estes modernos F1. A pista tem enormes desníveis. Só lá testei em condições muito húmidas. Portanto, haverá um pouco de curva de aprendizagem no início, mas eu gosto dos novos desafios. Queremos marcar mais pontos este fim-de-semana”.