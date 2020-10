GP Portugal de F1: Os pneus para Portimão: Quais e porquê

A montanha-russa do circuito de Portimão, no Algarve, é uma pista completamente nova para a Fórmula 1. Para o primeiro grande prémio da Fórmula 1 em Portugal desde 1996, foram escolhidos os três pneus mais duros da gama: C1 como (Branco, duro), C2 (Amarelo, médio), e C3 (Vermelho, macio).

Esta seleção foi feita para fazer face às fortes exigências do circuito ondulado. Embora seja uma pista moderna, é algo ‘old school’ no seu caráter.

Ninguém sabe exatamente o que esperar em Portimão com a Fórmula 1, mas a Pirelli tem alguma experiência anterior da pista em corridas GT.

No entanto, e para não haver surpresas desagradáveis, foi feita uma escolha conservadora através da nomeação dos pneus mais duros da gama – de modo a cobrir todas as eventualidades. Embora a corrida tenha lugar em outubro, ainda são possíveis temperaturas quentes superiores a 25 graus centígrados no sul de Portugal.

Pela primeira vez este ano, há um ligeiro afastamento da atribuição ‘standard’ de oito softs, três médios e dois duros. Em Portugal (e na Turquia no próximo mês), os pilotos receberão todos sete conjuntos de macios, três conjuntos de médios, e três conjuntos de duros. Isto, para precarver a dureza esperada destas duas pistas. Durante a primeira meia hora do primeiro treino livre em Portimão, todas as equipas testarão protótipos de pneus ‘slick’, que não marcados, de 13 polegadas, para o próximo ano, de acordo com um plano definido pela Pirelli. Isto validará o desenvolvimento de pneus para 2021: a temporada final das rodas de 13 polegadas na F1.