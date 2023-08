GP Países Baixos: Sainz não quer interferências da F1, apesar do domínio da Red Bull | AutoSport

Carlos Sainz não gostaria de ver a FIA ou a FOM a tomarem qualquer decisão que pudesse tentar limitar o domínio da Red Bull e de Max Verstappen na Fórmula 1, porque na opinião do piloto espanhol, a equipa e o piloto adversário fizeram um bom trabalho e cabe às restantes estruturas melhorarem o seu desempenho.

Sainz não considera que seja uma inevitabilidade que Max Verstappen e a Red Bull vençam todas as restantes corridas da atual temporada, afirmando que sabe quais são as suas “hipóteses ou probabilidades, mas ainda há uma probabilidade de a Ferrari poder ganhar uma corrida esta época e de eu poder estar lá para a ganhar. E acho que ninguém é perfeito. Espero que, a dada altura da época, a Red Bull cometa um erro e eu começo todos os fins de semana a pensar que tenho de estar lá para agarrar essa oportunidade. É essa a minha mentalidade”.

O espanhol sublinhou que “se a minha equipa tivesse feito o que a Red Bull fez, e eu estivesse a fazer o trabalho que o Max [Verstappen] está a fazer, não gostaria que a Fórmula 1 mudasse nada, porque acho que merecemos estar na posição em que estamos e eles simplesmente fizeram um trabalho incrível com o carro deste ano. O Max está a conduzir a um nível muito elevado. Obviamente, ele também tem alguma margem para cometer um erro aqui e ali e ainda assim ganhar a corrida. Mas ele não comete grandes erros. A Red Bull não está a cometer erros e, a menos que se prove o contrário, merece ter o sucesso que está a ter, porque as oportunidades são iguais para todos e estão a vencer-nos e a dominar a F1 de uma forma justa e equitativa”.

O piloto da Ferrari comparou a situação atual com os “anos mais dominantes da Mercedes da Red Bull, da Ferrari”, numa altura em que “havia sempre uma corrida em que podíamos fazer a diferença ou em que podia acontecer alguma coisa”. Por isso, na opinião de Sainz, os pilotos têm essa motivação neste momento. No seu caso em particular, caso não tenha possibilidade de lutar por vitórias, revela ter “muita motivação para lutar pelos pódios, para lutar pelos cinco primeiros lugares. Adoro a Fórmula 1. Adoro ir correr todos os fins de semana com a Ferrari e adoro ter a oportunidade de desenvolver o carro deste ano, dar o meu feedback e ver o impacto que posso ter no carro do próximo ano”, concluiu.