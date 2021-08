GP Países Baixos: Responsável da prova pede para fãs não assobiarem Lewis Hamilton | AutoSport

Desde o incidente em Silverstone que os fãs neerlandeses têm assobiado Lewis Hamilton com alguma veemência. Jan Lammers, um antigo piloto de F1 e chefe do grande prémio do país, pediu aos fãs que se deslocarão a Zandvoort para serem mais respeitosos.

Com mais de 100 mil pessoas esperadas nas bancadas, é normal que o apoio a Max Verstappen seja grande e, como será de esperar, que Hamilton seja visto como o “inimigo”. Mas Lammers deixou um apelo a todos os fãs:

“Se Hamilton vier aos Países Baixos para o grande prémio, por favor certifiquem-se de que é tratado com respeito em vez de ser assobiado”, disse ele ao De Telegraaf. “Mostrem a sua decência quando um sete vezes campeão mundial vier aqui. Deveríamos estar orgulhosos disso. É absolutamente anti-social e insensato. Como entusiastas dos desportos motorizados, temos de mostrar que lidamos com esta situação de uma forma melhor. Certifiquem-se de que outras pessoas não ficaram envergonhadas”.“É um apoiante de Max Verstappen? Então faça coisas que o ajudem e de que ele se possa orgulhar. Eu sei que é impossível perdoar alguém que não admite o seu erro, mas Max elevou-se acima dele e vocês também podem .Ainda há muitas corridas e grandes batalhas por vir. Vamos permitir que as lutas também lá se realizem cá”.