GP Países Baixos F1: Max Verstappen mais rápido antes da qualificação | AutoSport

A terceira sessão de treinos livres arrancou com condições meteorológicas muito diferentes do dia anterior, sendo muito complicado para todos os pilotos. Com Liam Lawson já aos comandos do AlphaTauri na vez de Daniel Ricciardo, o treino esteve por três vezes suspenso e poucas ilações se retiram no final da sessão.

Max Verstappen acabou por ser o piloto mais rápido, batendo por 0.379s George Russell, depois de uma fase final do treino muito intensa em termos de alterações na tabela de tempos. A chuva parou e a pista foi melhorando, apresentando uma trajetória seca que permitiu a várias melhorias de tempos por parte dos pilotos. Acabou por ser Russell que acompanhou Verstappen, seguido de Sergio Pérez (a 1 segundo do registo do seu companheiro de equipa), mas bons sinais dos dois McLaren durante grande parte do treino.

O segundo dia do GP dos Países Baixos no traçado de Zandvoort começou de forma muito diferente do primeiro. Com a pista encharcada devido à chuva forte que deverá persistir durante grande parte do dia de hoje.

A maioria dos primeiros pilotos iniciaram o treino livre 3 com pneus de chuva, importante porque há grandes probabilidades que as condições meteorológicas sejam as mesmas durante a qualificação. Não foram as melhores condições para Liam Lawson se ambientar ao AT04 que costuma ser de Daniel Ricciardo.

Com a pista muito molhada, vários pilotos passaram por algumas dificuldades, como aconteceu com Max Verstappen, que por pouco evitou um toque nas proteções do traçado à saída da curva 3. O mesmo não conseguiu fazer Kevin Magnussen um pouco depois, na volta de saída do pitlane.

A direção de corrida suspendeu a sessão sob bandeira vermelha para a retirada do Haas do piloto dinamarquês, durando cerca de 7 minutos.

Mais pilotos escolheram regressar à pista com pneus intermédios. Este composto era o que Lando Norris tinha montado no seu MCL60 quando registou o primeiro tempo de referência da sessão, sendo depois ultrapassado por Max Verstappen, que com os mesmos pneus intermédios alcançou o tempo de 1:25.197s, melhorando em 1.555s o tempo anterior do britânico.

Charles Leclerc teve uma saída de pista e apesar de ter bastantes dificuldades para parar o Ferrari numa escapatória de asfalto do traçado neerlandês, conseguiu evitar o toque nas proteções.

Ainda a sessão não tinha chegado aos trinta minutos e a sessão foi de novo suspensa em resultado da saída de pista de Zhou Guanyu, que ficou com o Alfa Romeo preso na gravilha.

Pierre Gasly também seguiu em frente por uma das escapatórias em gravilha, mas não ficou ‘atascado’ e seguiu para a box.

Foi uma paragem mais demorada do que a primeira, mas quando os pilotos regressaram à pista, Lando Norris regressou ao topo da tabela de tempos, melhorando em 0.011 o registo de Verstappen, com o tempo de 1:25.086s.

Quando o relógio chegou aos últimos 17 minutos, Oscar Piastri também quis entrar na festa e, com a pista a melhorar nessa altura, passou para a liderança da tabela de tempos, logo batido em mais de um segundo por Norris. Ficavam os dois McLaren na frente da tabela de tempos e com um bom andamento em piso molhado com pneus intermédios, seguidos dos dois Red Bull – com Sergio Pérez à frente de Max Verstappen – na mesma altura em que os tempos iam baixando de volta para volta.

Quando os pilotos estavam com ritmo mais alto devido à melhoria das condições da pista, Liam Lawson fez um pião na entrada da curva 13 e ficou virado em sentido contrário, levando a nova interrupção da sessão. O piloto neozelandês ainda tocou com a asa dianteira nas proteções da pista, como tinha acontecido alguns instantes antes a Esteban Ocon, neste caso depois de bloquear a travagem no final da reta da meta e ter entrado pela escapatória de asfalto.

Com menos de 9 minutos para o final da sessão, os carros voltaram à pista, que tinha muito menos água. No entanto, isso não significou que não houvesse mais saídas de pista. Charles Leclerc evitou bater nas proteções da pista após ter seguido em frente pela escapatória no final da reta da meta.

Max Verstappen melhorou o seu anterior registo e voltou a passar para a liderança da tabela de tempos com 1:22.758s, batendo Norris por 0.919s. Mas os tempos estavam a cair e os últimos minutos prometiam muitas alterações na tabela de tempos.

George Russell ficou a 0.021s de bater o tempo de Verstappen, mas foi o neerlandês que voltava a voar numa das suas voltas rápidas, para terminar a tentativa com o registo de 1:21.631s.

Depois de algumas dificuldades durante a sessão, os dois pilotos da Ferrari entraram para o top 10, com ligeira vantagem de Leclerc. No entanto, o piloto monegasco conseguiu um bom tempo na sua última tentativa no treino, subindo ao quarto posto da tabela de tempos. Com as últimas voltas dos seus adversários, Leclerc baixaria para nono, enquanto Carlos Sainz baixou até ao 12º posto da tabela de tempos.