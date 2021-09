GP Países Baixos F1: Carlos Sainz mais tempo no simulador para conhecer pista | AutoSport

Carlos Sainz segue no sexto lugar do campeonato, um ponto e meio à frente do seu colega de equipa. Chegando a Zandvoort, um traçado que é desconhecido, depois das últimas alterações, o espanhol afirmou ao website da F1 que quis dar mais voltas extras no simulador para conhecer melhor a “complicada“ pista.

“Dei umas voltas extras no simulador, para conhecer melhor esta pista muito complicada. Parece muito diferente dos outros sítios onde corremos, vai ser uma bom desafio.”

O tema deste fim de semana, para além do regresso da F1 aos Países Baixos, é o anúncio da reforma de Kimi Raikkonen. Sainz explicou que a F1 não seria igual sem Kimi Raikkonen.

“Antes de tudo, quero dizer que sinto admiração pelo Kimi. Tem sido uma coisa boa para a F1, sem o Kimi a F1 seria diferente nos últimos 20 anos. Parabéns pela carreira, agora vai ter mais tempo para passar com a sua fantástica família. Quero continuar a vê-lo por aqui e passar algum tempo com ele no futuro.”