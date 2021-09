GP Países Baixos F1: Zandvoort possibilita trajetórias diferentes, afirma Alonso | AutoSport

Fernando Alonso é um dos pilotos mais experientes do pelotão da F1, talvez por isso, possa “entender” mais rapidamente as dificuldades do Alpine no traçado neerlandês de Zandvoort. O piloto espanhol afirma que este traçado é diferente de todos os outros e por isso, está ansioso por o sentir num carro verdadeiro, já que apenas testou no simulador.

“É diferente, isso é certo. Andei pela pista esta manhã e conduzi ontem no simulador, por isso, estou ansioso por estar num carro verdadeiro. Até agora, é com certeza diferente e temos de perceber nos treinos livres, os requisitos especiais que podemos precisar para a afinação neste circuito.”

Sobre a corrida, Alonso diz que a Alpine pode experimentar diferentes trajetórias, principalmente para defender as posições nas voltas iniciais da prova.

“Vai ser desafiante. Existem várias trajetórias possíveis e na primeira volta, quando todos os carros estiverem juntos, podemos tentar e experimentar diferentes trajetórias, para proteger posições. Vai ser intenso, mas estou ansioso, desde que tenhamos corrida, uma corrida normal, fico contente.”