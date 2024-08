GP Países Baixos F1: Williams procura recuperar

O sábado foi um dia difícil para a Williams. inicialmente parecia que iria terminar em alta, com Alex Albon a qualificar-se em oitavo com um carro melhorado e parecendo estar bem posicionado para marcar pontos no domingo.

No entanto, nas verificações técnicas pós-qualificação, o delegado técnico da FIA, Jo Bauer, assinalou uma discrepância, com a carroçaria do piso a não cumprir os regulamentos. Depois do assunto ter sido remetido para os Comissários, Albon foi excluído dos resultados da qualificação e terá de partir das boxes no domingo.

Isto aconteceu depois de uma sessão de qualificação que não incluiu Logan Sargeant, que pelo segundo ano consecutivo sofreu um forte acidente em Zandvoort. No ano passado, o americano – na sua época de estreia – teve uma sessão de qualificação impressionante, mas depois despistou-se em condições difíceis na Q3.

Este ano, foi o tempo húmido no TL3 que o ‘apanhou’, quando mergulhou com as duas rodas na relva à saída da Curva 3 e rodou pela pista até à barreira. A Williams recuperou o carro durante a sessão e analisou rapidamente os danos extensos antes de tentar repará-lo a tempo da qualificação, mas a tarefa revelou-se demasiado difícil e Sargeant não pôde participar na sessão.

Autorizado a partir devido aos seus tempos de volta nos treinos, Sargeant vai querer compensar o trabalho extra que os seus mecânicos tiveram de fazer e, juntamente com Albon, tentar ajudar a Williams a recuperar de um dia tão difícil.