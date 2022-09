GP Países Baixos F1, volta 60: Espera-se uma corrida de sprint de 12 voltas | AutoSport

Depois da passagem pelas 40 voltas realizadas, Yuki Tsunoda parou e quando regressou à pista parou e queixou-se que os pneus não estavam bem apertados. Este episódio podia criar uma situação de Virtual Safety Car, o que seria ótimo para a estratégia da Red Bull e Ferrari na defesa contra a Mercedes. Certo é que os engenheiros o informaram que estava tudo bem com o carro. No entanto, Yuki Tsunoda parou pela segunda vez na pista e obrigou a um período de Virtual Safety Car. O piloto voltou a parar na box e quando regressou à pista voltou a queixar-se, desta vez com fumo a sair da traseira. O piloto parou perto de uma entrada da pista o que resultou num período de Virtual Safety Car.

Esta situação levou a várias paragens nas boxes. Verstappen montou pneu duros, mas os dois Mercedes também pararam para trocar os pneus duros por pneus médios, não tendo pneus duros disponíveis. Charles Leclerc ficou prejudicado nesta situação, regressando à pista na quarta posição.

Depois dessa situação, o Safety Car foi chamado à pista por causa do Alfa Romeo de Valtteri Bottas ter ficado parado na reta da meta. Aproveitando este período à volta 56, a Red Bull chamou Max Verstappen à box para trocar os pneus duros pelo composto macio, assim como Charles Leclerc.

O SC passou pelo pitlane e a Mercedes aproveitou para parar George Russell nessa altura, enquanto Lewis Hamilton herdou a liderança atrás do SC, visto não ter parado na box.

Quem pode estar em maus lençóis é Carlos Sainz, que ultrapassou Esteban Ocon durante as bandeiras amarelas que antecederam o SC. O espanhol voltou estar a envolvido noutro episódio com um Alpine na sua paragem, tendo obrigado Fernando Alonso a travar forte.

O safety car saiu da pista no final da volta 60.