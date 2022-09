GP Países Baixos F1, volta 40: Verstappen lidera na frente de Leclerc; Mercedes com bom ritmo | AutoSport

Max Verstappen lidera a corrida de ‘casa’ à frente de Charles Leclerc, mas tem nos Mercedes, especialmente Lewis Hamilton, uma concorrência muito forte. Os dois pilotos da equipa de Brackley foram os últimos a pararem entre os pilotos da frente e montaram pneus duros para o resto da corrida, que podem fazer a diferença na fase final.

Os dois Mercedes não tinham parado ainda à volta 24, com Verstappen, obviamente, a recuperar terreno para George Russell. Na volta 28, o neerlandês da Red Bull ultrapassou o piloto da Mercedes e ficou apenas com Lewis Hamilton à sua frente. Duas voltas depois, o carro #44 da equipa de Brackley parou e deixou Verstappen na liderança, regressando à pista no quinto lugar, entre Sergio Pérez e Carlos Sainz.

Por sua vez, George Russell ainda não tinha parado e seguia na frente de Charles Leclerc, no segundo posto da classificação, no entanto ainda sem ter ainda parado.

Russell parou depois de trinta voltas e ficou no quinto posto da classificação, mantendo Sainz atrás de si e tendo o seu companheiro de equipa à frente. Nos lugares cimeiros da classificação, Verstappen tinha mais de 8s de vantagem para Leclerc e Pérez estava a mais de 7s do monegasco da Ferrari. Mais atrás, Lando Norris mantinha-se como o melhor dos ‘outros’, no sétimo posto da classificação à frente de Lance Stroll.

Hamilton com pneus mais recentes, apanhou Pérez que teve de se defender só como ele sabe dos ataques do britânico. Regressou o Ministro da Defesa, que após algumas tentativas não conseguiu aguentar a pressão de Hamilton. Ainda assim, o piloto da Mercedes perdeu algum tempo nesta discussão, mas também Pérez saiu prejudicado, visto ter ficado à mercê do ataque de Russell. O jovem piloto da Mercedes ultrapassou o piloto mexicano na volta 39.