GP Países Baixos F1, volta 20: Mercedes lidera corrida depois de paragem de Verstappen | AutoSport

Lewis Hamilton lidera a corrida do GP dos Países Baixos depois da paragem de Max Verstappen na volta 18. George Russell é o segundo classificado, ambos os pilotos sem ainda terem feito as primeiras trocas de pneus e mantendo o composto médio desde o arranque. Max Verstappen é o terceiro classificado.

Na Ferrari um novo erro. Desta vez, na paragem de Carlos Sainz um dos 4 pneus novos ainda não estava no local da troca. Um atraso para o piloto espanhol.

No arranque da corrida do GP dos Países Baixos, Max Verstappen defendeu o primeiro lugar com ‘unhas e dentes’ e não permitiu a ultrapassagem de Charles Leclerc, enquanto Lewis Hamilton tentou subir ao terceiro lugar, mas na curva 1 tocou ainda no Ferrari de Carlos Sainz, felizmente sem qualquer consequências para ambos. Um pouco mais atrás, George Russell perdeu uma posição para Lando Norris, conseguindo um pouco depois recuperar o sexto lugar. Boa largada para Lance Stroll e Esteban Ocon.

Após o momento da partida, as posições dentro do top 10 estabilizou, com lutas mais acesas nos lugares não pontuáveis. Kevin Magnussen teve uma saída de pista e ainda tocou nas proteções do traçado neerlandês, mas conseguiu manter-se em corrida.

Russell queixou-se à equipa que sentia a pista muito ‘verde’ e que deveria consumir muita borracha dos pneus. A partir da volta 12, os pilotos começaram a parar nas boxes. 3 voltas depois, Carlos Sainz ficou 12 segundos parados no seu lugar com a equipa a demorar a trazer o pneu traseiro esquerdo. Novo erro da equipa, que fez o espanhol perder várias posições, regressando à pista no 11º lugar. Lewis Hamilton herdava o 3º posto da classificação.