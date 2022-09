GP Países Baixos F1: Virtual Safety Car em pista; quem ganha com esta situação? | AutoSport

Yuki Tsunoda parou pela segunda vez na pista e obrigou a um período de Virtual Safety Car. O piloto japonês tinha já parado e queixado dos pneus não estarem bem apertados, mas a equipa informou-o que não se passava nada com os pneus. No entanto, o piloto voltou a parar na box e quando regressou à pista voltou a queixar-se, desta vez com fumo a sair da traseira. O piloto parou perto de uma entrada da pista.

Esta situação levou a várias paragens nas boxes. Verstappen montou pneu duros, mas os dois Mercedes também pararam para trocar os pneus duros por pneus médios. Charles Leclerc ficou prejudicado nesta situação, regressando à pista na quarta posição.