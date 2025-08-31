GP Países Baixos F1: Verstappen segundo com sorte: “não tínhamos o ritmo dos McLaren”

Oscar Piastri venceu, Max Verstappen, apesar de não ter conseguido igualar o ritmo dos monolugares da McLaren, garantiu um meritório segundo lugar, um resultado que considerou um “feito muito bom” para a sua equipa.

A corrida foi pautada por três intervenções do carro de segurança: duas provocadas por acidentes envolvendo os monolugares da Ferrari e uma terceira pela paragem abrupta do carro de Lando Norris, a apenas oito voltas do final. Anteriormente, Norris tinha sido superado por uma arrojada manobra de Verstappen na volta de abertura – onde o neerlandês controlou de forma brilhante uma derrapagem selvagem ao assegurar o segundo lugar – mas não demorou a recuperar a sua posição face ao Red Bull, que se mostrou incapaz de igualar o ritmo dos McLaren em Zandvoort. Contudo, após cruzar a linha de meta em segundo, Max Verstappen revelou que nada mais poderias ter feito: “Não foi fácil. Dei tudo no início para progredir. Tive um pequeno momento na Curva 2, mas depois tivemos de fazer a nossa própria corrida. Infelizmente, não tínhamos o ritmo dos McLaren. Tivemos alguma sorte com uma desistência. No geral, subir ao pódio aqui é um excelente resultado. Ficar em segundo lugar é, na minha opinião, um feito muito bom para nós.”