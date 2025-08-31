GP Países Baixos F1: Verstappen segundo com sorte: “não tínhamos o ritmo dos McLaren”
Oscar Piastri venceu, Max Verstappen, apesar de não ter conseguido igualar o ritmo dos monolugares da McLaren, garantiu um meritório segundo lugar, um resultado que considerou um “feito muito bom” para a sua equipa.
A corrida foi pautada por três intervenções do carro de segurança: duas provocadas por acidentes envolvendo os monolugares da Ferrari e uma terceira pela paragem abrupta do carro de Lando Norris, a apenas oito voltas do final. Anteriormente, Norris tinha sido superado por uma arrojada manobra de Verstappen na volta de abertura – onde o neerlandês controlou de forma brilhante uma derrapagem selvagem ao assegurar o segundo lugar – mas não demorou a recuperar a sua posição face ao Red Bull, que se mostrou incapaz de igualar o ritmo dos McLaren em Zandvoort. Contudo, após cruzar a linha de meta em segundo, Max Verstappen revelou que nada mais poderias ter feito: “Não foi fácil. Dei tudo no início para progredir. Tive um pequeno momento na Curva 2, mas depois tivemos de fazer a nossa própria corrida. Infelizmente, não tínhamos o ritmo dos McLaren. Tivemos alguma sorte com uma desistência. No geral, subir ao pódio aqui é um excelente resultado. Ficar em segundo lugar é, na minha opinião, um feito muito bom para nós.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI