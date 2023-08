GP Países Baixos F1: Verstappen à procura do recorde de Vettel | AutoSport

Há outro recorde no horizonte para Max Verstappen. A temporada de 2023 tem sido marcada pela quebra de recordes para a Red Bull, com a equipa a tornar-se a mais bem sucedida em termos de vitórias consecutivas.

Mas outro recorde – atualmente detido por um dos seus antigos pilotos – está a pouca distância para Max Verstappen, no domingo.

Sebastian Vettel tem atualmente o recorde de vitórias consecutivas de um piloto, com nove consecutivas, e Verstappen tem oito. E garantir a pole position na sua corrida caseira colocou-o na melhor posição para igualar Vettel perante os seus fãs em Zandvoort.

Mas é um dos amigos mais próximos de Verstappen na grelha que, na verdade, representa a maior ameaça à sua tentativa, com Lando Norris a alinhar em segundo no domingo, à medida que a impressionante reviravolta na competitividade de McLaren continua.

Norris parecia estar na luta pela pole até ao final da qualificação e já bateu Verstappen na linha de partida em Silverstone no início deste ano, pelo que uma repetição, quando as luzes se apagarem, poderá dificultar muito a vida ao líder do campeonato numa pista que é difícil de ultrapassar, mas o inglês já deixou claro que se Verstappen partir bem, a sua preocupação é com quem vem atrás…