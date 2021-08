GP Países Baixos F1: Ultrapassagens serão complicadas, diz Pierre Gasly | AutoSport

Pierre Gasly somou 4 pontos na Bélgica e está atualmente atrás de Daniel Ricciardo no campeonato, por apenas 2 pontos. Enquanto a Alpine se encontra acima da Alpha Tauri na tabela de pontos dos construtores, Gasly está à frente dos dois pilotos da equipa francesa. No próximo GP, o piloto parte nas mesmas condições que o colega de equipa, já que o desconhecimento da pista neerlandesa é geral, pelo menos depois das alterações ao traçado.

O piloto da Alpha Tauri, comparou em alguns aspetos, Zandvoort ao Mónaco, levantando a questão da dificuldade que deverá ser ultrapassar na pista estreita dos Países Baixos.

“Vai ser um fim de semana interessante, uma repetição do Mónaco em alguns aspetos, uma vez que as retas são muito curtas e a pista em si é muito estreita, pelo que as ultrapassagens vão ser particularmente complicadas. Isso significa que a Qualificação será especialmente importante e, como parecemos ter um bom desempenho nesse aspeto, poderá revelar-se bom para nós. Outro fator é que, estando junto ao mar, podemos esperar encontrar uma superfície de pista com poeira na sexta-feira, com areia no asfalto, pelo que as condições vão evoluir ao longo do fim de semana”.

Gasly espera um fim de semana “espantoso”, com os milhares de fãs de Max Verstappen que são esperados no circuito, para além do desconhecimento generalizado do traçado por parte dos pilotos e as surpresas que daí podem vir.

“Corri lá em 2012 na Fórmula Renault 2.0, há muito tempo. O traçado da pista mudou muito desde então e já o experimentei no simulador. Penso que todo o fim de semana deverá ser uma experiência espantosa, sendo o primeiro Grande Prémio dos Países Baixos desde que o Max está na Fórmula 1”