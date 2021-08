GP Países Baixos F1: Tribunal considera que não permitir evento levaria Zandovoort à falência | AutoSport

Como demos conta durante a manhã, a organização ambientalista Mobilisation for the Environment (MOB), tinha dado entrada no tribunal de Haarlem de um pedido para a não realização do GP dos Países Baixos, no próximo fim de semana. O tribunal decidiu a favor da realização do evento, considerando que o investimento efetuado pelo circuito de Zandvoort no evento é grande e que não o realizando, existia a possibilidade de o levar à falência.

“MOB atribui importância ao interesse da natureza e está empenhado em evitar danos ecológicos à área Natura 2000 adjacente. O Circuito Zandvoort, por outro lado, já organizou quase inteiramente a F1 e investiu muito. Não manter a F1 levaria imediatamente a perdas muito grandes e à possível falência do Circuito Zandvoort“, considerou o tribunal de Haarlem. “O Tribunal, no processo de medidas provisórias, deixou que a ponderação de interesses fosse a favor do Circuit Zandvoort. Por conseguinte, o Tribunal no processo de medidas provisórias não vê espaço suficiente para uma suspensão total ou parcial da autorização”.