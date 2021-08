GP Países Baixos F1: Track Walk será fundamental para Yuki Tsunoda | AutoSport

Yuki Tsunoda nunca competiu em Zandvoort, em qualquer categoria de iniciação. Isso não deverá ser muito prejudicial para o piloto japonês da Alpha Tauri, já que nenhum piloto da grelha competiu na pista neerlandesa num carro de F1, depois das alterações feitas.

O piloto, em forma de antevisão, não quer perder tempo de pista com erros e terá mesmo de os evitar, porque a equipa procurará obter o maior volume possível de dados sobre o traçado e o comportamento do carro. Para além disso, Tsunoda pensa que o track walk será precioso para compreender melhor a pista.

“Eu nunca corri em Zandvoort, em nenhuma categoria. Uma vez que o traçado da pista foi alterado, será uma nova experiência para todos os pilotos, e não apenas para os novatos como eu. Parece invulgar do simulador, com muito banking, que é bastante íngreme e que será preciso boas capacidades para maximizar em termos de velocidade para a próxima parte da pista. Penso que sou bastante bom a adaptar-me, razoavelmente depressa, a uma pista que nunca tinha visto antes. Mas tenho de garantir que não perco tempo em pista devido a erros, porque será importante aprender o máximo possível nos treinos livres. Além disso, em Zandvoort, o track walk será ainda mais útil do que o habitual, porque o simulador não consegue dar uma imagem completa de como é um novo circuito. O simulador ajuda, mas o track walk dá uma imagem completa”.