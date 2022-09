GP Países Baixos F1, Toto Wolff: “Preferimos arriscar pela vitória do que terminar em segundo e terceiro” | AutoSport

Toto Wolff disse que a Mercedes preferiu correr riscos com a sua estratégia no Grande Prémio dos Países Baixos e tentar ‘lutar’ pela vitória, ao invés de se contentar com o segundo e terceiro lugar.

O chefe de equipa da Mercedes explicou que a opção de manter Lewis Hamilton em pista com pneus médios, na liderança sob safety-car, ao passo que a Red Bull decidiu parar para macios, foi um risco.

Ao mesmo tempo que a Mercedes decide manter Hamilton em pista, Russell muda para macios, colocando-se atrás de Verstappen no terceiro lugar.

Hamilton caiu, consequentemente, de primeiro para quarto e ficou furioso com a equipa no rádio. Wolff foi explicar a Hamilton, logo após o final da corrida, a razão para a decisão da Mercedes.

“É altamente emocional para um piloto, estás tão perto de estar a ‘lutar’ pela vitória e depois és devorado, por isso é claro que todas as emoções saem”, disse Wolff à Sky Sports F1.

“Como piloto dentro do cockpit, estás sozinho e não vês o que está a acontecer. Discutimos nesse momento, será que corremos riscos para lutar pela vitória nesta corrida? Sim, estamos a correr riscos”.

“Ele tinha pneus com apenas cinco voltas, os médios, manter a posição era a coisa certa a fazer. No final não resultou para ele, mas prefiro correr o risco de ganhar a corrida com o Lewis do que terminar em segundo e terceiro”, garantiu Toto Wolff.

“Lewis estava à frente, por isso tem sempre um pouco mais de tempo com a chamada [para os que estão atrás]. Pode-se fazer duas coisas; ou se põe Lewis e perde a posição de pista contra Verstappen e deixa George de fora aparafusado, ou se põe ambos, aparafusados. Por isso, valeu a pena correr o risco”.

Wolff também pensa que optar por parar os dois pilotos não teria funcionado, pois significava que tanto Hamilton como Russell permaneceriam atrás de Verstappen no reinício e, com os mesmos pneus, o Red Bull seria igualmente mais forte.

“Penso que a Red Bull tem tanta velocidade em reta que com os mesmos pneus em pista não há maneira de vencer”.

“Penso que podemos olhar para os aspetos positivos e é isso que acabei de discutir com o Lewis, há muitos mais aspetos positivos a retirar desta corrida. Claro que o segundo e o quarto lugares são irritantes, mas sentimos que tínhamos aqui um bom carro. É isso que é mais importante e temos de correr riscos na situação que estamos”, concluiu Wolff.