GP Países Baixos F1: Toque com “consequências enormes” para carro de Leclerc | AutoSport

As críticas à Ferrari e à operação da equipa italiana durante a corrida do GP dos Países Baixos voltam a fazer-se sentir. As imagens de Charles Leclerc parado à espera da chegada dos pneus intermédios circulam nas redes sociais, mas pelo que parece a paragem lenta de Leclerc nas boxes para os pneus intermédios deveu-se ao pedido tardio do piloto, que avisou que ia para a box quando já estava na entrada do pitlane, não estando a equipa preparada para tal.

No entanto, o piloto demonstrou pouco ritmo no seu monolugar e perdeu várias posições até que a equipa decidiu retirar o carro da corrida. A justificação para isso foi o toque sofrido no início da corrida, o que também obrigou à substituição da asa dianteira, com os danos a serem maiores do que inicialmente se previa.

O piloto monegasco afirmou que tudo de deveu ao toque com o McLaren. “Na primeira volta, quando tivemos os danos, senti muito mais do que me estavam a dizer no rádio”, disse Leclerc. “Penso que inicialmente eram cinco a 10 pontos [de perda de downforce], mas depois apercebemo-nos que eram mais de 60. Isso é uma categoria diferente, por isso, depois da primeira volta, foi tudo a piorar”.Leclerc explicou que o objetivo era esperar por “alguma chuva, para podemos fazer algo diferente dos restantes e talvez somar um ou dois pontos – todos os pontos contam – por isso não queríamos desistir demasiado cedo”, acrescentando que “foi um toque muito ligeiro, mas por alguma razão teve consequências enormes para o meu carro”.

Charles Leclerc desistiu da corrida na volta 41.

Foto: Martin Trenkler