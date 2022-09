GP Países Baixos F1, TL2: Ferrari no topo da tabela de tempos seguida da Mercedes | AutoSport

A Ferrari terminou o segundo treino livre do Grande Prémio dos Países Baixos com Charles Leclerc e Carlos Sainz nas duas primeiras posições da tabela de tempos, com vantagem de 0.004s para o monegasco sobre o seu colega de equipa, com o registo de 1:12.345s. Não se pode dizer que a equipa italiana tenha dominado o treino, já que Lewis Hamilton, o terceiro piloto mais rápido da tarde, terminou a 0.072s do tempo de Leclerc e Lando Norris, o quarto mais rápido, a 0.103s. George Russell fechou os cinco mais rápidos, mas a 0.310s do tempo do piloto da Ferrari.

A Red Bull voltou a ter uma sessão com algumas dificuldades e não conseguiu bater-se pelos melhores tempos. Resolveram os problemas no carro de Max Verstappen, mas o piloto neerlandês terminou a sessão com o oitavo tempo mais rápido (+0.697s) e com poucas voltas realizadas, tendo ficado atrás de Lance Stroll e Fernando Alonso.

Enquanto a Red Bull tem de resolver algumas questões para melhorar o seu ritmo de qualificação, a Mercedes deu novamente boas indicações, assim como a McLaren, através de Lando Norris, que bateu a Alpine em termos de voltas rápidas no treino.

Lance Stroll surpreendeu nesta sessão e terminou à frente de Alonso e a 0.401s do tempo de Leclerc. Em sentido contrário parecem estar os pilotos da AlphaTauri. Yuki Tsunoda ficou preso na gravilha após uma saída de pista, situação que levou a bandeiras vermelhas, e Pierre Gasly esteve parado na box na fase inicial do treino. Ambos terminaram com tempos fora dos 10 primeiros, com vantagem para o japonês neste particular.

Max Verstappen, equipado com uma nova caixa de velocidades no Red Bull, dirigiu-se rapidamente para a pista, depois de só ter completado 7 voltas na sessão anterior. A volta inaugural cronometrada de Verstappen colocou-o no topo da tabela de tempos, embora que estivesse com pneus macios montados no RB18, com a maioria dos outros pilotos com médios, com o crono de 1:13.465s.

Fernando Alonso teve de abortar a sua primeira volta rápida, depois de ter encontrado o Mercedes de George Russell à sua frente no meio da pista, enquanto ainda não havia sinais de Pierre Gasly em pista.

Carlos Sainz assumiu a liderança com o tempo 1:13.412s colocando Verstappen no meio de dois Ferrari, até que Charles Leclerc subiu ao segundo lugar, 0,025s atrás do seu companheiro de equipa.

Os tempos iam caindo nesta fase da sessão, ainda dentro da primeira metade do treino, e Verstappen bateu o tempo de Leclerc, mas por pouco tempo, sendo mais tarde ultrapassado na tabela de tempos por Lance Stroll, Alonso e George Russell, que subiu ao segundo posto, a 0.306s de Sainz, quando este já tinha chegado ao registo de 1:12.349s.

Como vimos no primeiro treino, a Mercedes está muito bem nesta pista e foi Lewis Hamilton que se colocou em segundo lugar, ficando a 0.068s do tempo registado pelo piloto espanhol da Ferrari.

Enquanto Verstappen ficou parado muito tempo na box, Leclerc melhorou o seu tempo anterior e bateu o companheiro de equipa por 0.004s, com o tempo de 1:12.345s como referência nesta altura. Lando Norris também melhorou o seu tempo e subiu ao quarto lugar, ficando entre Hamilton e Russell.

A maioria dos pilotos e equipas optaram por trabalhar em simulações de corrida na segunda metade da corrida, com ambos os Red Bull parados nas suas boxes. Algumas contrariedades no primeiro dia do GP dos Países Baixos para os lados da Red Bull.

Daniel Ricciardo terminou mais cedo o treino, depois de sair do monolugar ainda com mais de 15 minutos para o final da sessão, possivelmente com algum problema no MCL36. Quem teve também problemas foi Yuki Tsunoda. O piloto da AlphaTauri teve uma saída de pista e ficou com o AT03 preso na caixa de gravilha, o que levou à interrupção da sessão, mas com o relógio sempre a contar.

Depois da bandeira verde ser mostrada, Max Verstappen voltou à pista para algumas voltas rápidas, mas sem alterar o seu tempo anterior. Os Red Bull terminaram no oitavo posto, Max Verstappen a 0.697s de Leclerc, e com Sergio Pérez no 12º posto, a 1.148s.

