GP Países Baixos F1, TL1: Mercedes mais rápidos do que a concorrência | AutoSport

A primeira sessão de treinos livres ficou marcada pela boa prestação dos pilotos da Mercedes em Zandvoort. George Russell terminou o treino com o melhor tempo no traçado neerlandês, seguido de Lewis Hamilton. Carlos Sainz foi durante grande parte da sessão o piloto mais rápido, mas viu os dois Mercedes passarem para a sua frente já na segunda metade do treino.

Max Verstappen sofreu um contratempo ainda nos primeiros 10 minutos da primeira sessão em pista, revelando problemas de transmissão no RB18, que segundo a equipa, deverão ser facilmente ultrapassados a tempo do segundo treino livre. Sem Verstappen durante grande parte do treino, Sergio Pérez terminou a sessão apenas com o sétimo tempo, 0.961s mais lento do que Russell.

A maioria dos pilotos não utilizou o composto médios dos pneus Pirelli nos primeiros 60 minutos em pista, exceção para os dois pilotos da Aston Martin.

Para além de ser o segundo piloto mais rápido neste treino, Hamilton esteve em destaque por se ter colocado na frente de alguns adversários. Uma situação que deverá ter sido provocada pela falha no sistema de comunicação entre a box e o carro relatada pelo piloto. Quem deverá ter problemas pelo mesmo motivo é Sebastian Vettel, que impediu Lando Norris já numa das últimas voltas do treino.

O DRS esteve ativo na curva final do circuito de Zandvoort, apenas para um pequeno teste para ver se é seguro, no primeiro treino livre.

Fernando Alonso começou o treino passando para o topo da tabela de tempos, com o registo de 1:17.360s, melhorando com pneus médios para 1:15.662s . A discussão entre Alpine e McLaren começou bem cedo nos Países Baixos, com Lando Norris a responder ao tempo de Alonso e bater o espanhol com 1:15.646s com pneus duros.

Depois de ter abortado uma volta rápida tendo apanhado um dos Aston Martin à sua frente, Max Verstappen passou para a frente dos tempos, com o registo 1:15.266s, tendo visto depois Daniel Ricciardo, também de pneus duros, melhorado para 1:15.263s.

Os dois Haas, primeiro Mick Schumacher e depois Kevin Magnussen, tiveram passagens fugazes pela gravilha ainda no início da sessão.

Com apenas 10 minutos, Verstappen ficou parado em pista com problemas, com problemas na transmissão do RB18. A sessão esteve suspensa durante alguns minutos para ser possível recuperar o RB18 do neerlandês. Um contratempo para o piloto que lidera o campeonato.

Depois desta paragem, Alonso voltou ao topo da tabela de tempos (1:13.635s), seguido de Alexander Albon. Ainda antes dos 30 minutos de treino, Norris bateu o tempo do piloto espanhol da Alpine, passando a ser o mais rápido, seguido do seu companheiro de equipa, Daniel Ricciardo. Carlos Sainz bateu o tempo de Norris por 0.084s, ficando na liderança da tabela de tempos com 1:12.845s.

Já depois da passagem pelos 30 minutos de treino, Zhou Guanyu ainda não tinha nenhum tempo marcado. O piloto chinês da Alfa Romeo estabeleceu, pouco depois, um tempo com pneus duros, mas não saiu do fundo da tabela de tempo. Por esta altura, vários pilotos tinham montado pneus macios, deixando os pneus médios guardados para outra altura ou para outro treino.

Com pneus macios, George Russell subiu para o terceiro lugar da tabela de tempos, ficando a 0.190s do tempo de Sainz, enquanto Charles Leclerc passou a ser o quinto mais rápido, a 0.282s do tempo do seu companheiro de equipa.

O piloto britânico da Mercedes passou para a frente da tabela de tempos, com o crono 1:12.455s, 0.390s melhor do que o tempo anterior de Sainz.

Lance Stroll experimentou os pneus médios e registou o seu melhor tempo, 11º mais rápido a 10 minutos do final da sessão, a 1.802s de Russell. Também Sebastian Vettel experimentou este composto dos pneus da Pirelli.

Lewis Hamilton melhorou o seu anterior tempo, passando para o segundo lugar da tabela de tempos, com pneus macios, tendo ficado a 0.240s da melhor volta de George Russell.

Perto do final da sessão, Russell voltou a rodar numa volta rápida, mantendo pneus macios no W13, mas perdeu muito tempo no primeiro setor comparativamente com a sua primeira tentativa e ficou a mais de 4 segundos desse tempo.