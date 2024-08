GP Países Baixos F1: terceira pole-position do ano para Lando Norris

Zhou Guanyu (Kick Sauber C44 Ferrari) e Logan Sargeant (Williams FW46 Mercedes) que não disputou a qualificação depois do seu acidente no terceiro treino livre.

George Russell (Mercedes W15) terminou em quarto na frente de Sergio Pérez (Red Bull RB20 Honda RBPT) com Charles Leclerc (Ferrari SF-24[9) em sexto, um registo que conseguiu na última tentativa, passando Fernando Alonso (Aston Martin AMR24-Mercedes), depois dos Aston Martin terem feito apenas uma tentativa. Alexander Albon (Williams FW46Mercedes) foi oitavo na frente de Lance Stroll (Aston Martin AMR24-Mercedes) e Pierre Gasly (Alpine A524 Renault) com o francês na Q3, enquanto o seu colega de equipa se ficou pela Q1.

Na série de voltas decisiva, na Q3 Max Verstappen (Red Bull RB20 Honda RBPT) foi para a liderança, mas a 30 segundos do final da sessão, Lando Norris (McLaren MCL38-Mercedes) voltou para a frente, ‘dando’ 0.356s a Verstappen com Oscar Piastri (McLaren MCL38-Mercedes) a ficar-se pela terceira posição.

Na Q1 foram eliminados Daniel Ricciardo, Esteban Ocon (muito queixoso com a equipa no final da Q1), Valtteri Bottas e Guanuy Zhou (Kick Sauber). Na Q2, surpresas com a eliminação de Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Yuki Tsunoda (RB), Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen, ambos da Haas-Ferrari.

No regresso das férias da Fórmula 1, a 15ª ronda de 24, desta feita em Zandvoort, Lando Norris (McLaren MCL38-Mercedes) assegurou a pole position na frente de Max Verstappen (Red Bull RB20 Honda RBPT) com a segunda linha da grelha a ficar para Oscar Piastri (McLaren MCL38-Mercedes) e George Russell (Mercedes W15).

