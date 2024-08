GP Países Baixos F1: Será desta que Lando Norris aproveita a pole position?

Os mesmos dois pilotos, Lando Norris e Max Verstappen, estão na primeira linha em Zandvoort pelo segundo ano consecutivo, mas desta feita na ordem inversa sendo esta é a quarta vez nesta temporada que Norris e Verstappen partilham a primeira linha. Norris conquistou a quarta pole position da carreira e a primeira pole da McLaren em Zandvoort desde Alain Prost em 1984.

Curiosamente, Norris tem cinco arranques anteriores da primeira posição da grelha (três poles de Grandes Prémios e duas poles de Sprint), mas nunca manteve a liderança no final da primeira volta em nenhuma delas. Vamos ver se é desta…

Por outro lado, Max Verstappen parte em segundo, tendo vencido as suas últimas cinco partidas consecutivas a partir da segunda posição da grelha, incluindo em Espanha, a última corrida que venceu, já em junho. Esta é a primeira vez na sua carreira que não larga na pole em sua corrida em ‘casa’.

Oscar Piastri foi terceiro, sendo apenas a sua segunda partida nos três primeiros lugares nas últimas sete corridas. A outra foi na Hungria, onde venceu.

É verdade que Lando Norris larga na pole position, mas vamos ver como ultrapassa o facto de nas cinco ocasiões na sua carreira na Fórmula 1 até agora ainda não ter conseguido manter a posição no final de nenhuma das voltas iniciais.

É uma sequência que começou quando ele realmente fez uma grande largada em Sochi em 2021, mas foi desviado no longo arrasto para a primeira zona de travagem, e este ano, caiu para terceiro em Barcelona e Budapeste.

Mas ambas as distâncias eram longas até à primeira curva, ao passo que aqui em Zandvoort é bem mais curta até à curva 1 e Norris está confiante no trabalho que tem vindo a fazer nos seus arranques, mas também no seu desempenho médio fora da linha de meta, que diz ser geralmente forte.

No entanto, terá de ser assim este fim de semana se quiser dar a si próprio a melhor hipótese de vitória, face ao herói da casa, Max Verstappen que parte a seu lado. A liderança de Verstappen no campeonato de pilotos é de 78 pontos, mas ele não vai querer que Norris a reduza, e muitas vezes tem sido clínico na luta pela liderança no início de uma corrida.

A volta de abertura é ainda mais importante para Verstappen do que é frequentemente o caso, devido à vantagem que Norris tinha na qualificação – mais de 0,35s sobre a sua última volta na Q3 – uma margem que o líder do campeonato diz que pode ser demasiado grande para ‘fechar’ na corrida.