GP Países baixos F1: segunda vitória de Lando Norris, terceira da McLaren este ano

Numa corrida interessante, num circuito estreito, sinuoso e difícil, Lando Norris (McLaren MCL38-Mercedes) venceu pela segunda vez esta temporada, depois de Miami, naquele que é o terceiro triunfo da equipa de Woking este ano. Apesar de ter desaproveitado a pole-position, o piloto inglês precisou apenas de 18 voltas para passar Max Verstappen (Red Bull RB20 Honda RBPT), que terminou em segundo, muito longe da frente. Norris mostrou que a McLaren não tem atualmente, neste tipo de pista, adversários, num Grande Prémio em que se esperava muito da Mercedes, e menos da Ferrari, mas foi exatamente o contrário que sucedeu.

Grande luta pelo derradeiro lugar do pódio com Charles Leclerc (Ferrari SF-24) a conseguir manter Oscar Piastri (McLaren MCL38-Mercedes) atrás de si apesar de perseguido de perto durante muitas voltas.

Lando Norris (McLaren MCL38-Mercedes) perdeu o 1º lugar no arranque, na volta 14 mantinha muito perto na traseira de Verstappen e já com DRS depois do neerlandês se ter afastado um pouco nas primeiras voltas, e na volta 17 fez o primeiro ataque a Verstappen, passando-o uma volta depois. Depressa alargou a margem na frente, na volta 27 o avanço já era de 6.232s, na volta 29 foi às boxes, saiu a frente de Verstappen, a margem passou para 4.9, na volta 40 já estava nos 10 segundos e foi sempre a somar até final, terminando com 22.896s de avanço e ainda fazendo a melhor volta da corrida, na derradeira volta, deixando claro que o McLaren é atualmente o melhor carro.

Max Verstappen (Red Bull RB20 Honda RBPT) teve um excelente arranque, foi para a frente, à 10ª volta tinha 1.518s de avanço para Lando Norris, , na 14ª volta queixou-se que o carro não curvava na curva 10, e pouco depois Norris passou-o, passando a acumular atraso a partir daí até final. Desde junho que não vence, e Norris recupera alguns pontos, mas a margem continua ‘gigante’.

Não se esperava tanto, mas a Ferrari fez uma boa corrida, ao contrário da Mercedes. Arrancando de sexto, cedo Charles Leclerc (Ferrari SF-24) 1 passou Sergio Pérez, e na volta 13 já estava em cima de Oscar Piastri. Parou na volta 25, passou George Russel nas boxes, e também Piastri, também nas boxes para chegando dessa forma ao 3º lugar. Na volta 40 tinha 6.4s de atraso para Verstappen, mas a sua preocupação era Piastri, que conseguiu aguentar atrás de si sem permitir passagem.

Oscar Piastri (McLaren MCL38-Mercedes) perdeu uma posição na partida, na volta 33 foi às boxes, saiu em quinto atrás de Russell, e com isso perdeu duas posições ao manter-se demasiado tempo em pista sem trocar pneus. Na volta 40 passou Russell, recuperando o quarto lugar, na volta 47 estava a 0.622s de Leclerc, mas nunca o conseguiu passar.

Boa corrida de Carlos Sainz (Ferrari SF-24), que contribuiu muito para o bom resultado de conjunto da Scuderia. Apesar de arrancar apenas da 11ª posição, depressa ganhou duas posições, na volta 11 passou Pierre Gasly, e por aí ficou algum tempo. Na volta 31 foi às boxes, a Ferrari fez aí um bom trabalho e o espanhol regressou colado a sergio Pérez na mesma posicão, nono, mas ganhou muito tempo. Na volta 47 passou Sergio Pérez e deixou para trás muito rapidamente, terminando a menos de cinco segundos de Oscar Piastri.

Sexto lugar para Sergio Pérez (Red Bull RB20 Honda RBPT) que cedo perdeu uma posição para Leclerc, manteve-se depois no sexto lugar após a ida às boxes, na volta 47 foi passado por Sainz, caiu para sétimo, recuperando depois o sexto posto quando os Mercedes tiveram que ir às boxes, com Russell e cair para trás do piloto da Red Bull. Uma corrida morna, na linha do que tem vindo a conseguir.

Melhores resultados só no início da época, quando a Red Bull não tinha adversários, o que claramente não sucede atualmente.

Esperava-se bastante mais da Mercedes, pelo menos fazer melhor do que a Ferrari, mas não foi isso que sucedeu à equipa que venceu três das quatro corridas anteriores. George Russell (Mercedes W15) terminou em sétimo na frente de Lewis Hamilton (Mercedes W15), mas enquanto o mais jovem piloto da equipa andou para trás, o pluricampeão recuperou muitas posições.

George Russell (Mercedes W15) arrancou bem e passou para 3º, na volta 10 estava a 3.2 de Norris, e na 18 a 4.4s de Verstappen, que tinha caído para segundo. Foi às boxes na volta 26, colocou pneus duros, perdeu uma posição para Charles Leclerc nas boxes, caindo para o quarto lugar, na volta 40 perdeu o quarto posto para Oscar Piastri, mas os pneus dos Mercedes não aguentaram tiveram que ir às boxes ambos de novo o que Russell fez na volta 55 caindo para sétimo onde terminou. Esta não foi claramente uma pista boa para a Mercedes, embora o trabalho de Lewis Hamilton (Mercedes W15) tenha sido bom. O inglês partiu da 14ª posição, depressa começou a ganhar posições, duas nas primeiras voltas, na 14 chegou ao 10º lugar , na 16 passou Fernando Alonso para 9º, e na 24 parou nas boxes para colocar pneus duros. Fê-lo cedo, deixando claro que os pneus não duravam muito nos Mercedes. Depois, foi ganhando posições e pista, mas na volta 49 teve que voltar às boxes para colocar pneus macios terminando no oitavo lugar. O que fez em pista, fez bem, mas não teve pneus para fazer mais, nem ele, nem Russell.

Pierre Gasly (Alpine A524 Renault) terminou em nono e não pontuava desde o GP de Espanha. Ganhou duas posições no arranque, mas depois problemas nas boxes tramaram-no. Chegou a ser oitavo, mas a ida às boxes foi muito má por parte da equipa, caiu para 12º mas ainda recuperou com boas ultrapassagens e terminou em nono. Já o seu colega de equipa, Esteban Ocon (Alpine A524 Renault), terminou em 15º depois de uma corrida má resultando de uma ainda pior qualificação.

O melhor Aston Martin, o de Fernando Alonso (Aston Martin AMR24-Mercedes) terminou apenas em 10º. Lance Stroll (Aston Martin AMR24-Mercedes) foi 13º depois de ter sido penalizado por excesso de velocidade nas boxes. Alonso perdeu posições após a partida, e nunca conseguiu resistir muito em pista, terminando bem pior do que o sétimo lugar que obteve na qualificação. Já Stroll, mais do mesmo, bom oitavo lugar na qualificação, 13º em corrida, cometendo erros fora de pista que lhe estragam o que de bom faz durante a corrida. O carro não dá mais, é verdade, e isso prova-se pelos resultados de Alonso.

Boa corrida de Nico Hülkenberg (Haas VF-24 -Ferrari) que terminou em 11º já se esperando que não conseguisse manter o nono lugar onde chegou após as idas às boxes com os ‘tubarões’ da Mercedes atrás de si.

Daniel Ricciardo (RB VCARB 01 Honda RBPT) foi 12º, melhor resultado do que a exibição, Stroll foi 13º na frente de Alexander Albon (Williams FW46Mercedes), seguindo-se Esteban Ocon, Logan Sargeant (Williams FW46 Mercedes), Yuki Tsunoda (RB VCARB 01 Honda RBPT), Kevin Magnussen (Haas VF-24 -Ferrari), Valtteri Bottas (Kick Sauber-Ferrari) e Zhou Guanyu (Kick Sauber-Ferrari).

A F1 prossegue no próximo fim de semana em Itália, Monza…