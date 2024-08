GP Países Baixos F1: Sainz e Hamilton de trás para a frente?

Não foi só a Mercedes que teve dificuldades durante a qualificação, com Carlos Sainz a ser eliminado na Q2 depois de um fim de semana frustrante, pelo menos até agora. Um problema com a caixa de velocidades na sexta-feira limitou a sua presença em pista no seco e, depois, com pouca ação em pista num TL3 molhado, ficou em desvantagem durante a qualificação, terminando em 11º no final da sessão.

Sainz vai tentar entrar no top-10 o mais rapidamente possível, e já não tem Lewis Hamilton a partir ao seu lado, depois do vencedor do Grande Prémio da Bélgica também ter tido dificuldades na segunda parte da qualificação.

Hamilton culpou um “efeito dominó” depois de se ter envolvido num incidente com Sergio Perez na Q1, e a sua sessão de qualificação desenrolou-se a partir daí, com ambos os pilotos da Mercedes a lutarem com um carro que Toto Wolff descreveu como estando “um pouco no fio da navalha”.

O incidente com Pérez levou a que Hamilton recebesse uma penalização de três lugares na grelha algumas horas após o final da qualificação, o que significa que vai partir do 15º lugar da grelha.

No entanto, o ritmo de corrida tem sido forte há várias corridas, por isso não há razão para esperar que Hamilton não possa progredir se o seu carro for um pouco mais complacente com combustível elevado, embora nem sempre seja fácil ultrapassar em Zandvoort.