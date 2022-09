GP Países Baixos F1: Safety Car à volta 56 | AutoSport

O Safety Car foi chamado à pista por causa do Alfa Romeo de Valtteri Bottas ter ficado parado na reta da meta. Aproveitando este período à volta 56, a Red Bull chamou Max Verstappen à box para trocar os pneus duros pelo composto macio, assim como Charles Leclerc.

O SC passou pelo pitlane e a Mercedes aproveitou para parar George Russell nessa altura, enquanto Lewis Hamilton herdou a liderança atrás do SC, visto não ter parado na box.

Quem pode estar em maus lençóis é Carlos Sainz, que ultrapassou Esteban Ocon durante as bandeiras amarelas que antecederam o SC. O espanhol voltou estar a envolvido noutro episódio com um Alpine na sua paragem, tendo obrigado Fernando Alonso a travar forte.