GP Países Baixos F1: Repreensão para a Alfa Romeo por atraso de Valtteri Bottas | AutoSport

A Alfa Romeo recebeu uma repreensão da FIA pelo atraso de Valtteri Bottas aos compromissos com a comunicação social no dia de ontem em Zandvoort, para a antevisão do Grande Prémio dos Países Baixos.

Os representantes da equipa assumiram toda a responsabilidade pelo facto de Bottas ter-se atrasado para as entrevistas com os canais de televisão presentes nos Países Baixos. A pontualidade para os compromissos com a comunicação social é exigida pela FIA e neste caso, a equipa suíça não foi capaz de a cumprir.

Explicam os Comissários Desportivos da prova neerlandesa que “os representantes da equipa explicaram que tinham trocado os horários dos compromissos dos seus dois pilotos e não tinham informado Bottas onde era suposto estar”. Os membros da equipa “referiram que ficaram mais tempo para garantir que toda comunicação social tivessem a oportunidade de falar” com o piloto.

O Delegado Media da FIA “informou os Comissários Desportivos que a equipa e o piloto são geralmente diligentes nos seus compromissos”, tendo sido este um parecer altamente considerado pelo CCD, que determinou que a “repreensão à equipa e não ao piloto” seria o mais apropriado “com a advertência que poderão ser consideradas outras penalizações em caso de repetição”.