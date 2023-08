GP Países Baixos F1: Relembre a grelha de partida | AutoSport

Max Verstappen parte do primeiro lugar da grelha de partida para o Grande Prémio dos Países Baixos e apoiado pelos milhares de fãs que terá nas bancadas irá tentar igualar o recorde de Sebastian Vettel. Ao seu lado terá Lando Norris, que espera disputar duas voltas com o neerlandês e depois vê-lo a escapar, enquanto George Russell e Alexander Albon partem da segunda fila da grelha. Toda uma nova geração de pilotos da F1 a apoderou-se das primeiras posições.

Relembre a grelha de partida, já atualizada com a penalização de Yuki Tsunoda:

Foto: Lars Baron/Getty Images/Red Bull Content Pool