GP Países Baixos F1: Red Bull tem acordo com Colton Herta. “Só” falta a Super Licença | AutoSport

O mercado de pilotos está agitado e poderá agitar ainda mais. Pierre Gasly é uma hipótese cada vez mais forte para a Alpine e a Red Bull começa a pensar no substituto para o piloto francês. Colton Herta tem sido falado para a vaga de Gasly e Helmut Marko terá confirmado um acordo com o piloto americano.

Em declarações ao jornalista Chris Medland, Marko confirmou que tem um acordo com Herta, se ele conseguir os pontos suficientes para a sua Superlicença. Este “se” é que poderá tornar o negócio mais complicado, com a FIA e a F1 já a mostrarem que não vão facilitar a Superlicença a Herta, por uma questão de justiça com todos os outros pilotos. Mas espera-se uma decisão na próxima semana.

Os pilotos devem acumular 40 pontos para obter uma Superlicença com base nos seus três melhores desempenhos ao longo das quatro épocas anteriores. Espera-se que Herta tenha 32 pontos antes da época 2023, e embora possa ganhar pontos ao participar em sessões de treino de F1, não tem atualmente nenhuma sessão agendada para este ano, apesar de ter um contrato de testes com a McLaren.

Este tema vai dar ainda que falar, com alguns responsáveis das equipas a torcer o nariz a esta situação. Uns dizem que não se devem abrir exceções, outros dizem que a acontecer o sistema de Super Licença e acesso à F1 deve ser repensado ou terminado, outros veem com bons olhos a vinda de talentos americanos via Indycar. É mais um tema a seguir com atenção.