GP Países Baixos F1/Q2: um Mercedes e um Red Bull fora do top 10…

A segunda fase da qualificação (Q2) para o Grande Prémio dos Países Baixos de Fórmula 1 proporcionou momentos de intensa disputa e algumas surpresas, com Max Verstappen a reafirmar o seu domínio e a McLaren a consolidar a sua forte prestação. A sessão viu a Ferrari a iniciar de forma atípica e a lutar para encontrar consistência, enquanto a luta pela entrada na Q3 se manteve acesa até aos últimos segundos.

A Q2 começou com uma estratégia intrigante por parte da Ferrari, que decidiu enviar os seus pilotos para a pista com pneus usados. Esta abordagem gerou alguma perplexidade e, aparentemente, frustração interna, com os tempos de volta a não corresponderem às expectativas iniciais. Enquanto isso, Max Verstappen (Red Bull) rapidamente impôs o seu ritmo, demonstrando que o seu carro estava a ganhar vida na pista de Zandvoort, garantindo uma vantagem de meio segundo sobre Kimi Antonelli (Mercedes), que se posicionou em segundo. Yuki Tsunoda (RB), George Russell (Mercedes) e Alex Albon (Williams) completavam os primeiros lugares.

McLaren acelera, Ferrari melhora

A meio da sessão, a McLaren entrou em ação e rapidamente deixou a sua marca. Lando Norris, com pneus novos, registou um impressionante 1m08.874s, estabelecendo um novo ponto de referência. O seu colega de equipa, Oscar Piastri, seguiu de perto, ficando a menos de um décimo de segundo, confirmando a excelente forma da equipa de Woking. Simultaneamente, Lewis Hamilton (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari) mostraram melhorias significativas, com Hamilton a subir para quarto e Leclerc para quinto, indicando que a Ferrari, apesar das dificuldades iniciais, estava a começar a encontrar algum ritmo.

A tensão aumentou nos minutos finais, com uma fila de carros a formar-se no final da pit lane, enquanto os pilotos procuravam espaço para as suas últimas tentativas de volta rápida. Alonso (Aston Martin), Lawson (RB), Carlos Sainz (Ferrari), Gabriel Bortoleto (Sauber) e Pierre Gasly (Alpine) estavam na zona de perigo, lutando para evitar a eliminação.

Drama no final: eliminações surpreendentes

Os últimos segundos da Q2 foram dramáticos. George Russell garantiu um lugar em sexto, enquanto Carlos Sainz subiu para oitavo, empurrando Pierre Gasly para fora da Q3. Gabriel Bortoleto melhorou o seu tempo, mas não o suficiente para avançar. Alex Albon, surpreendentemente, não conseguiu melhorar e foi eliminado. Fernando Alonso, no entanto, realizou uma volta crucial, saltando para sétimo e eliminando Yuki Tsunoda. Por fim, uma melhoria de Lawson resultou na eliminação de Kimi Antonelli.

Assim, os pilotos eliminados na Q2 foram: Kimi Antonelli (11.º), Yuki Tsunoda (12.º), Gabriel Bortoleto (13.º), Pierre Gasly (14.º) e Alex Albon (15.º). A sessão deixou claro que, embora Verstappen se mantenha como o homem a bater, a McLaren é uma força a ter em conta, e a Ferrari ainda tem trabalho a fazer para otimizar o seu desempenho neste fim de semana.

