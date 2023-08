GP Países Baixos F1/Q2: Lewis Hamilton eliminado | AutoSport

Com Logan Sargeant (Williams- FW45/Mercedes) a assegurar um lugar no top 10, a primeira vez de um piloto norte-americano em 30 anos, novamente surpresas na Q2, com a eliminação de Lance Stroll (Aston Martin AMR23/Mercedes), Pierre Gasly (Alpine A523/Renault), Lewis Hamilton (Mercedes W14), Yuki Tsunoda (AlphaTauri AT04/Honda) e Nico Hulkenberg (Haas VF-23/Ferrari).

Como se percebe, surpresas na Q2, a maior das quais a eliminação de Hamilton. Ele foi o melhor dos pilotos da Mercedes ontem, mas algo não correu bem hoje, já que ele também teve dificuldades com a chuva. O inglês queixou-se dos pneus e da configuração na Q1, e claramente não esteve mais feliz na Q2.

No início da Q2, Logan Sargeant foi o primeiro a sair para a Williams, chuviscava ligeiramente, mas não o suficiente para tornar a trajetória mais húmida. A grande nuvem negra de chuva tanto poderia atingir a pista, ou passar ao lado. Todos saíram cedo, cautelosos com o que pode ou não acontecer com o tempo. O sol apareceu no último sector, com Verstappen a marcar 1m 21,921s para abrir as hostilidades.

A 9 minutos do fim da Q2, Verstappen foi ainda mais rápido, depois de ter dito anteriormente que permanecia escorregadio. A oito minutos do fim, Albon foi para segundo, Norris passou para primeiro por 0,061s. Hamilton estava em 14º e a fazer algumas sugestões no rádio sobre a configuração do seu carro, parecendo bastante insatisfeito com a forma como a sua sessão estava a decorrer.

A 5 minutos do fim da Q2, em perigo estavam Perez, Tsunoda, Hulkenberg, Gasly e Sainz. Albon fez uma boa volta e chegou à liderança por dois décimos e meio. Leclerc novamente fora na curva 1… A quarta vez hoje. Verstappen ainda está com seus intermédios originais e ainda assim melhorou pela sétima vez, marcou 1m19,652s, e Perez só conseguiu passar para segundo, apesar de estar com pneus novos, um segundo atrás.

No final, Stroll acabou por perder o top 10 por 0,054s para Sargeant no final, com a Williams a colocar ambos os carros na Q3 pela primeira vez esta época. Dois Red Bull, dois McLaren, os dois Ferrari, a dupla da Williams e um Aston Martin e um Mercedes são os carros no top 10 da classificação.