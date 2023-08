GP Países Baixos F1: Pódio ficou mais complicado para Lewis Hamilton | AutoSport

Num traçado que não permite grandes recuperações durante a corrida, Lewis Hamilton vai arrancar do 13º lugar da grelha de partida, acreditando o próprio piloto que não consiga alcançar o quinto pódio da temporada na prova de amanhã. Sublinhando que sentiu dificuldades com o equilíbrio do seu monolugar, tendo seguido uma direção na afinação do W14 nº44 diferente do seu companheiro de equipa que alcançou o terceiro tempo mais rápido na Q3, Hamilton foi eliminado na fase intermédia da sessão.

O britânico esteve envolvido em incidentes que estão sob investigação pelos comissários desportivos por possível impedimento de Lance Stroll e Yuki Tsunoda. Apesar disso, o seu andamento na Q2 ficou muito longe do expectável e pode pagar ainda mais caro na corrida de amanhã.

Foto: Jiri Krenek/Mercedes