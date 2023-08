GP Países Baixos F1, Pierre Gasly: “muito satisfeito por dar este resultado à equipa” | AutoSport

De 12º na grelha de partida para celebrar o quarto pódio da carreira na Fórmula 1. Foi assim a corrida de Pierre Gasly no Grande Prémio dos Países Baixos, beneficiando da confusão das primeiras voltas com a chuva e com uma troca de pneus bem executada para subir muito na classificação. A partir dessa altura passou a estar na discussão das posições de topo e, apesar de também ter sido penalizado, conseguiu garantir o pódio no final da corrida, quando Sergio Pérez foi sancionado por exceder o limite de velocidade na via de acesso às boxes.

“Não foi um início de temporada fácil, estamos a tentar melhorar de corrida para corrida e foi bom ter algum tempo de pausa para agora regressar e conseguir um bom resultado. Tivemos um terceiro lugar na sprint em Spa, mas não foi um pódio normal e por isso estou muito satisfeito por dar este resultado à equipa”, explicou o piloto francês no final da corrida.

“Fiquei muito chateado por ter cinco segundos de penalização no início da corrida e pensei, ‘ok, agora estamos 1 a 1’. Obviamente, forcei o andamento para terminar dentro dos cinco segundos e consegui… foi uma corrida muito longa, desafiante do princípio ao fim e bem executada por toda a equipa”, concluiu.