GP Países Baixos F1: Piastri e Ricciardo batem nos muros e perdem grande parte do TL2 | AutoSport

Apenas dez minutos decorridos do segundo treino livre do Grande Prémio dos Países Baixos e Oscar Piastri e Daniel Ricciardo bateram nas proteções do circuito de Zandvoort na curva 3. Não houve qualquer toque ou contacto entre ambos os pilotos, com Piastri a ter a colisão inicial e como resultado, para evitar bater no MCL60 do seu compatriota, Ricciardo travou e bateu nas proteções poucos metros antes do seu adversário.