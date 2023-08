GP Países Baixos F1: Permitido uso de pneus intermédios na volta de formação atrás do safety car | AutoSport

O facto de Zandvoort ter um pitlane mais pequeno do que a maioria dos circuitos do calendário da Fórmula 1 e a possibilidade do arranque da corrida ser considerado à chuva, levou Niels Wittich, diretor de corrida, a autorizar os pilotos a iniciarem a volta de formação atrás do Safety Car com pneus intermédios.

Quando a corrida se inicia atrás do SC em condições de chuva é obrigatório o uso de pneus de chuva, mas quando este sai de pista, os pilotos podem parar imediatamente e trocar este composto por intermédios, por exemplo. Tendo à disposição um pitlane pequeno, onde poderiam existir situações potencialmente perigosas, o diretor de corrida decidiu alterar esta situação. Nas notas do diretor de corrida para equipas e pilotos, é referido que “para um desenrolar seguro e ordenado do evento, e devido à disposição excecional da via das boxes neste evento”, se “as condições da pista mudarem de tal forma que os pneus de chuva não sejam adequados (ou seja, as condições da pista tornam-se demasiado secas e/ou sem poças de água), então o Diretor de Prova pode exigir que todos os concorrentes utilizem a especificação de pneus intermédios para piso molhado em vez dos pneus de chuva”. No mesmo documento é assegurado que “todos os concorrente serão notificados desse facto utilizando o sistema oficial de mensagens e será dado tempo suficiente para os concorrentes utilizarem a especificação intermédia”.

Este procedimento também se aplica ao recomeço atrás do safety car após uma interrupção por período de bandeira vermelha.