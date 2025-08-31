GP Países Baixos F1, Oscar Piastri: “Senti que estava no controlo”

Sétima vitória da temporada para Oscar Piastri, nona da sua carreira. O regresso das férias trouxe um Piastri igualmente forte, com uma corrida fantástica. Apesar da pressão que vinha de trás, nunca foi verdadeiramente incomodado e controlou as operações como quis.

No final reconheceu isso mesmo e lembrou a corrida do ano passado e o trabalho desenvolvido deste então:

“É claro que é uma sensação boa. Controlei a corrida quando precisei e, obviamente, foi uma pena para o Lando no final. Mas senti que estava no controlo e apenas usei o ritmo quando precisei. Foi uma corrida um pouco diferente da de há 12 meses, por isso estou muito feliz com todo o trabalho que fizemos para tentar melhorar aqui e muito satisfeito por ter ficado em primeiro lugar.”

Questionado sobre o que mudou nos últimos 12 meses, Piastri não deu uma resposta clara e enalteceu o trabalho da equipa:

“Nada de especial, apenas tentar melhorar em tudo o que podemos. O início deste fim de semana parecia difícil, mas consegui recompor-me na qualificação e fiquei feliz com o ritmo que tive hoje. Houve alguns Safety Cars que apimentaram um pouco as coisas e conseguimos superar tudo, então estou muito orgulhoso de toda a equipa. Não fui só eu que melhorei para chegar aqui, foi toda a equipa à minha volta e, sem eles, nada disto seria possível. É um grande esforço de equipa.

“Começar no topo é uma boa maneira de avançar, por isso, se conseguirmos manter isso, seria ótimo, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Continuar a fazer uma corrida de cada vez.”