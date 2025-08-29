GP Países Baixos F1: Norris repete domínio no TL2 em Zandvoort

Lando Norris voltou a mostrar superioridade no Grande Prémio dos Países Baixos, assinando o melhor tempo na segunda sessão de treinos livres em Zandvoort. Depois de ter sido o mais rápido no arranque da manhã, o piloto da McLaren repetiu a dose à tarde com uma volta em 1m09.890s, confirmando o seu bom momento de forma e deixando a concorrência em alerta.

Fernando Alonso colocou o Aston Martin no segundo lugar, a apenas 87 milésimos, enquanto Oscar Piastri completou o top 3, muito perto do espanhol. A McLaren, assim, voltou a destacar-se, mas Alonso manteve-se como uma séria ameaça.

A sessão, contudo, ficou marcada por inúmeras interrupções. Houve duas bandeiras vermelhas, provocadas por acidentes de Lance Stroll e Alexander Albon, além de uma neutralização sob Virtual Safety Car devido a problemas técnicos no carro de Isack Hadjar. O tráfego intenso e o vento forte também complicaram os programas das equipas, limitando a recolha de dados essenciais para a corrida.

Entre os incidentes mais notados esteve o erro de Lewis Hamilton, que fez um pião com os pneus macios e acabou apenas no sexto posto, atrás de George Russell e Max Verstappen. O neerlandês, em casa, não foi além do quinto tempo, ficando a duas décimas de Norris. Já Charles Leclerc fechou a sessão em oitavo, confirmando uma melhoria da Ferrari em relação à manhã.

No meio do caos, alguns estreantes também mostraram serviço. Ollie Bearman voltou a colocar o Haas bem posicionado, em 11.º, e Andrea Kimi Antonelli fez 13.º com a Mercedes, apesar de uma escapadela que quase o atirou para fora de pista.

Com tanta ação interrompida, nenhuma equipa conseguiu realizar simulações de corrida consistentes. Isso deixa em aberto a leitura estratégica para o fim de semana, sobretudo porque a terceira sessão pode ser disputada em condições de chuva.

Norris, vencedor de três das últimas quatro corridas, parece ter encontrado o ritmo certo em Zandvoort, onde já venceu no passado. Resta saber se conseguirá manter a vantagem caso a meteorologia mude e embaralhe ainda mais as contas da qualificação.