GP Países Baixos F1: Não será só festa; protesto ambientalista em Zandvoort | AutoSport

Um grupo de ação ambientalista chamado Extinction Rebellion marcou um protesto para o fim de semana do GP dos Países Baixos, no circuito de Zandvoort. Para além do protesto marcado, um segundo grupo, Mobilisation for the Environment, espera uma decisão do tribunal de Haarlem ao seu pedido de suspensão da licença para a realização do GP.

O protesto foi apelidado de “Formula 0” e o quer defender as “emissões zero, mas também a preservação da área dunar e impacto zero na natureza. Na Fórmula 0, o ‘grande prémio’ não é portanto para um príncipe dos negócios, mas para os animais das dunas e para um futuro seguro”, adianta fonte do grupo ambientalista ao website ad.nl.