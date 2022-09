GP Países Baixos F1, Mike Krack: “Lance é um daqueles pilotos que é muito subestimado” | AutoSport

Lance Stroll é muitas vezes criticado e aponta-se como único argumento para ter lugar na Fórmula 1 o facto do seu pai ser o dono da Aston Martin. De acordo com o chefe da equipa, Mike Krack, tais alegações são injustas para o piloto, que considera ter feito um bom trabalho na equipa tendo ao seu lado um tetracampeão do Mundo.

“Lance é um daqueles pilotos que é muito subestimado”, disse Krack após o GP dos Países Baixos e a conquista do 10º posto por parte do piloto canadiano. “Correu contra um tetracampeão mundial [Sebastian Vettel] em dois anos e acho que se saiu muito bem”.

Vettel será substituído por Fernando Alonso em 2023 e Krack assegura que os responsáveis da equipa estão satisfeitos com a dupla de pilotos. “Estamos muito felizes com esta dupla. O objetivo de uma equipa deve ser sempre ter os melhores pilotos possíveis”, afirmou o chefe de equipa da Aston Martin.

Lance Stroll somou mais um ponto em Zandvoort para o campeonato, mas ainda está atrás de Vettel, apenas com 5 pontos conquistados este ano.