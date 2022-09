GP Países Baixos F1, Mick Schumacher pode voltar a terminar nos pontos | AutoSport

Mick Schumacher ainda tem um futuro bastante incerto na Fórmula 1 e terminar em posições pontuáveis neste GP dos Países Baixos poderá ser crucial para segurar um lugar na grelha em 2023.

Mick Schumacher teve de enfrentar uma dura época de estreia com a Haas no ano passado, mas após um início de época complicado em 2022, o jovem piloto alemão demonstrou mais do seu verddeiro potencial, quando conquistou os seus primeiros pontos da carreira em Silverstone e, logo de seguida, na Áustria. Mais pontos terão de se seguir para Schumacher se o piloto quiser segurar um lugar na grelha na próxima temporada, tendo a sua posição na equipa sido colocada em causa.

Portanto, tendo em conta todo o cenário, o campeão de Fórmula 2 de 2020 fez uma qualificação irrepreensível ao assegurar um lugar no top 8 da grelha para o Grande Prémio dos Países Baixos, superando por larga margem o seu colega de equipa Kevin Magnussen, que não foi além do 18º lugar numa qualificação que prometia para ambos os Haas.

Se Mick Schumacher conseguir converter o seu lugar de partida em pontos pela terceira vez na sua carreira na Fórmula 1, então poderá aumentar as suas hipóteses de convencer a Haas ou outra qualquer equipa a assegurar os seus esforços para um terceiro ano na competição.

Neste momento, Günther Steiner e Gene Haas estão a explorar todas as opções no mercado.