GP Países Baixos F1: Mercedes W13 tem de melhorar em qualificação, avisa George Russell | AutoSport

A Mercedes terminou com os dois pilotos na liderança da tabela de tempos no primeiro treino livre do GP dos Países Baixos, repetindo um bom resultado na segunda sessão. No treino da tarde desta sexta-feira Lewis Hamilton estabeleceu o terceiro tempo mais rápido e o seu companheiro de equipa o quinto tempo. Muito diferente, para já, do que aconteceu na semana passada na Bélgica no circuito de Spa-Francorchamps.

Ainda assim, Russell duvida da possibilidade da equipa discutir a pole position, como na Hungria, e deixou um aviso claro que o ritmo de corrida forte não vai trazer os resultados pretendidos sem uma boa qualificação que permita aos pilotos da equipa arrancar o mais próximo possível da frente da grelha.

“Ficaria muito chocado se pudéssemos ter uma repetição da [pole position da] Hungria, mas penso que estamos definitivamente mais perto [dos lugares cimeiros] do que estivemos há muito tempo”, disse o piloto, citado pelo Motorsport.com, acrescentando que “o nosso ritmo de corrida parece forte, mas temos de arrancar na posição certa. Se vamos partir da terceira linha [da grelha], vai ser difícil lutar pela primeira ou segunda [posição]”.

Russell explicou que a equipa vai “tentar recolher o máximo de dados possíveis, mas estamos num ponto relativamente bom” para o segundo dia do GP dos Países Baixos.

A FIA testou a possibilidade de colocar a zona de DRS na última curva do traçado de Zandvoort e o piloto britânico gostou da experiência, dizendo que a aderência do W13 na curva com ‘banking’ foi “uma sensação fantástica”.