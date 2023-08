GP Países Baixos F1: Mercedes vai “rever em pormenor” decisões tomadas, promete Wolff | AutoSport

A Mercedes tomou decisões erradas durante a corrida do GP dos Países Baixos, considera o seu responsável Toto Wolff, que promete que serão totalmente revistas para a equipa poder alterar comportamentos.

Tendo começado com os pneus médios, Lewis Hamilton ficou em pista até à terceira volta quando a chuva intensa caiu no traçado neerlandês, antes de trocar para pneus intermédios, tendo perdido várias posições conforme os seus adversários iam parando e o seu ritmo ia baixando. George Russell teve de esperar ainda mais uma volta antes do seu pitstop. Apenas Lando Norris e Lance Stroll ficaram tanto tempo em pista com pneus slicks quanto os pilotos da Mercedes. Toto Wolff admitiu que as decisões tomadas no pitwall não foram as melhores. “Ficámos em pista catastroficamente demasiado tempo”, admitiu à Sky. “Erramos completamente, completamente. E isso é irritante, porque o carro tinha ritmo e depois, a partir daí, estavamos a recuperar”.

O responsável da Mercedes disse mesmo que preferia “um resultado medíocre” do que a sua equipa errar quando têm em pista carros rápidos, comprovado pelo facto, de “George [Russell] ter o ritmo de Max Verstappen” na fase final da corrida com pneus intermédios. Por isso, prometeu “rever em pormenor a situação”, mas avisou “que nunca se trata de uma pessoa ou um departamento. É a comunicação entre o piloto, o pitwall, a estratégia, a meteorologia, e depois todos nós tomamos decisões e isso foi insuficiente por parte de todos nós, incluindo eu”, disse.

Foto: Jiri Krenek/Mercedes