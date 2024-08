GP Países Baixos F1: Mercedes quer manter sequência…

A Mercedes chegou a Zandvoort após uma série de três vitórias em quatro Grandes Prémios, isto depois dos homens de Brackley e Brixworth terem aparentemente encontrado a direção certa para o desenvolvimento do seu carro que desde 2022 foi altamente problemático.

E os primeiros sinais deste fim de semana de Zandvoort sugerem que estão mais uma vez no caminho certo para eventualmente poder chegar a quatro em cinco triunfos, com George Russell a liderar os tempos no TL1 e Lewis Hamilton apenas um décimo de segundo mais atrás, em terceiro.

Os dados mostram que foram os mais rápidos de todos nas curvas de baixa velocidade e, embora tenham perdido alguns milésimos para a Red Bull nas curvas de média e alta velocidade, recuperaram isso e muito mais nas retas.

Por isso, Russell estava a ‘fervilhar’ quando falou com os media após a sessão, pois o piloto britânico estava muito confortável com o seu carro. E embora Hamilton estivesse menos satisfeito e sentisse que havia ainda muito a fazer, o sete vezes campeão do mundo de F1 ficou apenas a um décimo de segundo do ritmo.