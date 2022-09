GP Países Baixos F1, Mercedes na ‘luta’ pela vitória | AutoSport

A primeira linha da grelha, composta por Max Verstappen e Charles Leclerc, não vai ser o único foco de interesse nesta corrida, dado que as três primeiras equipas têm estado todas muito próximas em termos de desempenho até agora, neste fim-de-semana.

Max Verstappen conquistou a pole position por apenas 0,021s sobre Charles Leclerc e Carlos Sainz ficou a menos de 0,1s, porém os dois pilotos da Mercedes não tiveram a oportunidade de completar as suas últimas tentativas, uma vez que Sergio Pérez se despistou na última curva e obrigou todos os pilotos que seguiam atrás a abortar as suas voltas rápidas.

Lewis Hamilton sentiu que tinha hipóteses de marcar presença na primeira linha da grelha, mas em vez disso vai alinhar no quarto lugar, ao lado de Sainz, podendo ainda oferecer bastante resistência à Red Bull e Ferrari, dado o forte ritmo de corrida que os ‘flechas de prata’ têm demonstrado neste fim-de-semana.

A partida será particularmente importante para as ambições da Mercedes, mas com uma corrida longa pela frente, com a estratégia a definir-se entre uma e duas paragens, poderá haver potencial para Hamilton e o seu colega de equipa George Russell avançarem na classificação do Grande Prémio.