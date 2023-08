GP Países Baixos F1: Melhor performance de Oscar Piastri com piso molhado | AutoSport

Oscar Piastri acabou por ser ficar mais afastado de Max Verstappen, e foi batido pelo seu companheiro de equipa, na Q3 do que os sinais que tinha evidenciado durante as restantes fases da sessão de qualificação.

Na Q1, tal como tinha dado nota no treino livre 3, o jovem piloto australiano foi mais rápido do que Norris, completando a sua volta mais rápida em 1:21.231s, enquanto o britânico registou o crono de 1:21.276s. Repetiu o desempenho na Q2, numa fase em que Norris e a equipa arriscaram quando ficaram em pista com os pneus intermédios bastante usados e poderia ter sido eliminado. Como tal, o tempo de Norris foi de 1:19.769s e o de Piastri de 1:19.392s. Já na Q3, na decisão da pole position, Norris ficou a 0.5s de Verstappen, mas foi mais rápido com o piso mais seco do que o companheiro de equipa. Piastri completou a volta mais rápida em 1:11.938s, enquanto Norris fez 1:11.104s. A diferença para Verstappen aumentou para mais de 1.1s na Q3, quando o australiano sentiu mais dificuldades para impor o ritmo no seu MCL60.

A McLaren comprovou manter o desempenho em voltas rápidas que vinha mostrando nas últimas rondas antes da pausa de verão, deixando para trás Mercedes, Ferrari e Aston Martin, mas ainda precisam que a Red Bull e Max Verstappen cometam um erro para estarem na pole position.