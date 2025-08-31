GP Países Baixos F1: McLaren ‘nervosa’ com ‘set’ de pneus macios novos de Verstappen
A corrida de Fórmula 1 de Zandvoort promete ser emocionante, com a McLaren e a Red Bull como principais favoritos, A McLaren está muito mais bem posicionada nas apostas, mas Max Verstappen tem um ‘trunfo’ que se pode tornar decisivo.
A McLaren conseguiu reservar para si a primeira fila da grelha de partida com Oscar Piastri e Lando Norris, mas a diferença para Max Verstappen foi menor que o esperado na qualificação. Apesar de ter uma vantagem clara, a equipa mantém-se cauteloss porque admite uma “arma” de Verstappen: Andrea Stella, Chefe de Equipa, alertou que Max Verstappen tem um conjunto novo de pneus macios (soft) que pode ser usado como uma “arma poderosa” para a Red Bull.
Segundo a Pirelli, a estratégia mais rápida é uma paragem com a utilização de pneus médios-duros-duros, principalmente pela dificuldade de ultrapassar em Zandvoort, mas o conjunto extra de pneus macios de Verstappen oferece alguma flexibilidade. Esse conjunto pode ser um “plano B” para a Red Bull, que pode usá-lo no final da corrida se uma oportunidade de pit stop surgir, ou em caso de um safety car tardio. E isso pode fazer toda a diferença na corrida.
Seja como for, embora a Red Bull esteja confiante, o próprio Verstappen mostra-se mais cauteloso, esperando que consiga apenas manter a terceira posição.
Do lado da McLaren, o principal objetivo não é uma batalha interna entre Norris e Piastri, mas sim garantir que Verstappen fica atrás dos dois monolugares ‘papaia’.
FOTO Phillippe Nanchino/MPSA
