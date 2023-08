GP Países Baixos F1: McLaren ficou na frente, mas é a Red Bull que está globalmente melhor | AutoSport

A Fórmula 1 está de regresso, com Zandvoort a acolher a terceira corrida em Zandvoort desde o seu regresso ao calendário. O circuito está lotado com o fiel e apaixonado exército laranja de Max Verstappen, mas houve sinais que o ‘seu’ piloto possa ter algum trabalho este fim de semana para dar sequência à sua veia ganhadora.

É verdade que a Red Bull continua de onde parou, Max Verstappen chegou à sua corrida em casa como o grande favorito para alcançar o recorde da nona vitória consecutiva em Grandes Prémios e o seu desempenho na sexta-feira pouco fez para dissipar esse rótulo, mesmo que não tenha sido o mais rápido em pista, mas sim Lando Norris.

O bicampeão mundial foi muito rápido com todos os compostos de pneus – e mesmo sentindo que poderia melhorar o equilíbrio em algumas das curvas, ele mostrou-se feliz e confiante o suficiente que a equipa estará à frente neste fim de semana.

Se tivesse completado uma volta com todos os seus melhores mini-setores, teria obtido o tempo mais rápido do dia, de acordo com os dados de volta ideal, mas o que ficou claro é que a sua vantagem não parece ser tão grande como tem sido nas últimas corridas. Nos treinos de qualificação, a Red Bull tem 0,22s de vantagem sobre a Mercedes. Com menos combustível, têm 0,26s de vantagem sobre a Aston.

Mantêm uma vantagem sobre as restantes equipas nas curvas de alta velocidade, têm uma pequena desvantagem para a McLaren nas curvas de média velocidade e estão a cerca de um décimo de segundo da Mercedes nas curvas de baixa velocidade. Vamos ver o que sucede hoje no terceiro treino livre e na qualificação.