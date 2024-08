GP Países Baixos F1: McLaren contra Verstappen, a partir das 14h00…

O GP Países Baixos F1, que se realiza hoje às 14h00 de Portugal continental promete ser emocionante, com Lando Norris à procura da sua segunda vitória na Fórmula 1 enquanto Max Verstappen, que já não vence desde o GP de Espanha de F1, que já se realizou em junho, a tentar pelo menos manter a sua enorme vantagem no campeonato, que neste momento se cifra em 78 pontos face ao piloto da McLaren, que obteve a pole para esta corrida. A equipa de Woking mostra forte desempenho, enquanto a Mercedes não está tão bem quanto tem estado até ao começo das férias – quando venceu três das últimas quatro corridas – com a Ferrari em sérias dificuldades ao não conseguir melhor que dois terceiros lugares depois do triunfo de Charles Leclerc no Mónaco. As condições climatéricas e a pista bem desafiadora também podem influenciar significativamente o resultado da corrida.

Claramente a bem provável luta pela vitória entre Lando Norris e Max Verstappen será o ponto de destaque, mas essa luta está longe de estar ‘reservada’ a estes dois pilotos. Lando Norris conquistou a pole position, mas já teve dificuldades em converter isso em vitórias, anteriormente, e claro, Max Verstappen, líder do campeonato, que um pouco atrás de Norris e também um forte favorito a vencer, especialmente se chegar à primeira curva na frente.

O duelo promete ser acirrado, pois a diferença entre os dois na qualificação foi pequena, antevendo-se uma disputa emocionante nas primeiras voltas, ou mesmo em toda a corrida.

Por outro lado, a McLaren tem claramente dois pilotos que podem vencer: Lando Norris e Oscar Piastri.

A McLaren está muito forte depois da equipa ter voltado a melhorar o carro e ambos os pilotos têm mostrado bom ritmo em Zandvoort. Piastri é claramente uma ameaça para os dois homens da frente e pode perfeitamente aproveitar a disputa entre os líderes para subir na ordem.

Já a Mercedes e Ferrari estão com dificuldades em Zandvoort. A Mercedes tem sofrido com a falta de consistência na qualificação e parte atrás dos principais concorrentes enquanto a Ferrari está ainda pior.

Carlos Sainz e Lewis Hamilton tiveram problemas na qualificação e partem fora do top 10, com Hamilton ainda penalizado em três posições na grelha depois de ‘atrapalhar’ Sergio Pérez na qualificação.

Também a Williams está com problemas, já que apesar de um andamento promissor nos primeiros treinos, viram Alex Albon ser excluído da qualificação devido a uma irregularidade técnica no carro, enquanto Logan Sargeant bateu muito forte no TL3 e não participou na qualificação.

A meteorologia pode resultar em condições desafiadoras para os pilotos, especialmente o vento: as rajadas de vento podem causar instabilidade nos carros e aumentar muito as chances de erros.

Por outro lado, Zandvoort é uma pista que oferece poucas oportunidades de ultrapassagem e os erros podem ser muito penalizadores.